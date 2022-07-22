حجة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ18.851 مستفيدا خلال شهر يونيو 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 1.805 مستفيدين، وعيادة الباطنية 1.308 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 394 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 372 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 734 مريضا، وعيادة الأطفال 1.020 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 5.663 فردا، في حين راجع قسم الأشعة 323 مستفيدا، وقسم المختبر 1.447 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 5.663 فردا، وقسم الإحالة الطبية 27 مراجعا، وقسم التوليد 30 حالة، كما استفاد من التغذية العلاجية 65 شخصا.وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 1.469 فردا، وقسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 12 نشاطاً للتخلص من النفايات.// انتهى //16:42ت م0049