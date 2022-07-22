لندن لندن 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسكشفت بيانات بريطانيا اليوم عن استمرار الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid - 19.وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الأسبوع الماضي إلى 5.8 % من إجمالي عدد السكان، مقارنة مع 5.4 % للأسبوع السابق.وأبان المكتب أن العديد من حالات الإصابة الحديثة ناتجة عن متحورين فرعين من فصيل أوميكرون، يسميان BA.4 و BA، يحتفظان بقدرة عالية على الانتشار ويمكن الإصابة بهما للأشخاص الذين تعرضوا للمرض مسبقاً.وعلى الرغم مما سبق، طمأن المكتب المواطنين من أن تلقي الجرعات اللازمة من التطعيم كافٍ لتقليل الشعور بأعراض المرض بقدر عالٍ.// انتهى //16:58ت م0050