سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الألمانية
الجمعة 1443/12/23 هـ الموافق 2022/07/22 م واس
إسلام آباد 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واس
تلقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد زرداري خلال الاتصال ، أن باكستان تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع ألمانيا، وضرورة توسيع وتنويع العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، مؤكدا أن باكستان تتطلع إلى التعاون الوثيق مع ألمانيا في مجالات تغير المناخ .
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