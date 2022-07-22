إسلام آباد 22 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واستلقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأكد زرداري خلال الاتصال ، أن باكستان تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع ألمانيا، وضرورة توسيع وتنويع العلاقات الثنائية في المجالات كافة ، مؤكدا أن باكستان تتطلع إلى التعاون الوثيق مع ألمانيا في مجالات تغير المناخ .// انتهى //16:59ت م0051