المدينة المنورة 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واستواصل الفرق التطوعية التابعة لأمانة المدينة المنورة في توزيع المظلات الشمسية على مرتادي المسجد النبوي من ضيوف الرحمن وزائريه لحمايتهم من حرارة الشمس في ظل ما تشهده الأجواء من ارتفاع في درجات الحرارة.وأكدت الأمانة التزامها بدورها في دعم المبادرات المجتمعية وذلك بمشاركة أكثر من 63 متطوعاً ومتطوعة في توزيع المظلات في عدة مواقع في المنطقة المركزية وذلك في إطار ما تسعى له أمانة منطقة المدينة المنورة لتوفير أفضل الخدمات لزوار المسجد النبوي الشريف.يذكر أن أمانة المنطقة استأنفت جهودها لاستقبال الزوار وضيوف الرحمن بعد أن أدوا مناسك حجهم بكل يسر وأمان بتكثيف جولاتها الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى بالمنطقة.// انتهى //17:03ت م0052