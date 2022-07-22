النيجرية نيامي 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسقتل نحو 15 شخصًا وتضرر أكثر من 23 ألفًا آخرين حتى الآن بسبب الفياضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم المطر في النيجر ، وذلك حسب ما أعلنته الحماية المدنية النيجرية اليوم.وكانت زيندر في جنوب محافظة الساحل القاحلة، أكثر المناطق تضررًا تلتها مارادي وديفا في الجنوب أيضًا.يذكر أن 70 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في أنحاء البلاد العام الماضي، وأكثر من 200 ألف تضرروا، وفقًا لأرقام محلية.// انتهى //17:08ت م0053