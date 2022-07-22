أبوظبي 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذي استهدف منطقة سياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال جمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان ، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب العراق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة ، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //17:08ت م0054