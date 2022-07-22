إسلام آباد 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأرسلت باكستان اليوم شحنة من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت أجزاء من أفغانستان المجاورة.وصرح وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري أثناء شحن تلك المساعدات من قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد أن باكستان تقف بجانب الشعب الأفغاني الشقيق، مؤكداً أن باكستان حكومة وشعباً تتضامن مع الشعب الأفغاني في هذا الوقت الصعب.وأضاف أنه تم شحن المواد الإغاثية عبر طائرة شحن جوي باكستانية، لإيصالها إلى ولاية قندهار بشرق أفغانستان، والتي تعد الأكثر تضرراً من الفيضانات الحالية.// انتهى //17:09ت م0055