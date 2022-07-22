باريس 23 ذو الحجة 1443هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان.كما تطرقت المباحثات إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب الأزمة.// انتهى //17:25ت م0056