الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسعقدت وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان "الفن في عصر الذكاء الاصطناعي" قدمها خبير الفنون الياباني شويشيرو، ضمن فعاليات مهرجان جاكس للفنون الذي يستمر حتى 23 يوليو بمقر بينالي الدرعية.واستهل شويشيرو الندوة بالحديث عن تجربته العريضة في تعزيز ونشر الأنشطة الثقافية والفنية وتطوير الصناعة الإبداعية في اليابان، بصفته المدير العام لـ ""MUTE.JP وهي جمعية ثقافية متخصصة بالإبداع الرقمي والفنون السمعية والبصرية، مؤكداً بأنه يسعى للمساهمة بتطوير الفنون وفق تطورات العصر وقفزات الذكاء الاصطناعي.وتحدث عن المعارض الفنية النوعية التي تقدم عروضاً سمعية وبصرية مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة مع المحافظة على القيم الجمالية للأعمال، ملقياً الضوء على معرض "مساحة الفن الخالدة" الذي أقيم في شهر مارس هذا العام باليابان.وتخلل الندوة مقطع مرئي عن التجربة الإثرائية في قطاع الفن باستخدام أجهزة عرض 4K عالية الدقة، حيث أحاطت الشاشات الضخمة؛ الزوار وأخذتهم في رحلة ثقافية إثرائية مميزة.وتناول شويشيرو الأعمال الفنية المعروضة على الشاشات شارحاً مفاهيمها مثل عمل "آلة الهلوسة" و "مورفولوجيا الفقاعات الحرة" وعمل "الانطباعية" الذي يستعرض لوحات الفنان الانطباعي المعروف "مونيه"، بجانب عمل "السكون" المعتمد على تقنية المسح التصويري للمناظر الطبيعية, مؤكداً أن هذه التجارب تمثل نقلة رقمية تعاضد الفن للاستمرارية والتطور، كما تحفز الفنانين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالهم وتطويع الأدوات والتقنيات الحديثة باعتبارها تأخذ العمل إلى منطقة حيّة يتفاعل معها الإنسان بكامل حواسه وعواطفه.// انتهى //17:25ت م0057