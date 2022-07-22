تبوك 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية -سابقًا- جميل بن عباس السحلي في وفاة والدته -رحمها الله-.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للسحلي ولأفراد أسرته كافة بوفاة فقيدتهم, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب السحلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.// انتهى //19:27ت م0064