طرابلس 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس.وطالبت البعثة وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، بالتحقيق في الأحداث بما يحقق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.ودعت البعثة الأممية جميع الليبيين ببذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس ، وعلى جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحواروالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.//انتهى//21:10ت م0068