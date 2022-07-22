مقديشو 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسوافق بنك الأفريقي للتنمية على منحة قدرها 5.4 ملايين دولار أمريكي لدعم بناء الأمن الغذائي في الصومال.وأفادت المديرة العامة لمنطقة شرق إفريقيا بالبنك، نينا نوابوفو في بيان وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن المنحة تشكل تمويلا إضافيا للبرنامج متعدد الجنسيات؛ لبناء القدرة على الصمود من أجل الأمن الغذائي ، مشيرة إلى أن الجفاف وتواتره في الصومال ازدادت حدة ، مما أوجد ظروفا من الهشاشة المزمنة مع استمرار انعدام الأمن الغذائي.//انتهى//21:23ت م0069