الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسدشَّن الاتحاد السعودي للتجديف بالتعاون مع نادي الجبيل للرياضات البحرية، برنامج تعليم التجديف في النادي البحري الخاص للفئات العمرية من 10 إلى 17 عامًا.ويهدف البرنامج إلى استكشاف المواهب وتدريبهم، ونشر رياضة التجديف في مختلف مناطق السعودية عبر عدة مراحل، وتقديمها للمنتخبات السعودية في جميع الفئات العمرية.وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد التجديف يوسف جليدان أن البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد لزيادة قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب وتطويرها، مبينًا أن البداية من الجبيل، وسيصلون إلى مناطق أخرى في المملكة خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني للبرنامج.// انتهى //21:25ت م0070