تونس 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022م واستلقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالا هاتفيا من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.وتناول الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//22:49ت م0072