الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأكدَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنَّ عقوبةَ إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //23:13ت م0076