انجامينا 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس التشادي الفريق محمد إدريس ديبي أتنو، بالعاصمة أنجامينا، برؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، برئاسة الرئيس الدوري للجنة الدكتور هارون كبادي.وأفاد الرئاسة التشادية في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء إطلاع الرئيس محمد إدريس ديبي أتنو على عمل اللجنة منذ إنشائها وما حققته من إنجازات إلى جانب التحديات الماثلة أمامها.وأضاف البيان أن العاصمة أنجامينا تستضيف على مدى يومين أعمال المؤتمر الثاني لرؤساء الجمعيات الوطنية للجنة البرلمانية لدول مجموعة الساحل، لاستعراض الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرفالعنيف والتنمية الاقتصادية بدول الساحل.//انتهى//23:20ت م0078