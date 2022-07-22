رام الله 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأصيبَ ستة فلسطينيين - اليوم- بالرصاص المعدني المغلَّف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي بلدة كفر فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص صوبها، ما أجبر العشرات على الانسحاب من المكان، لتندلع مواجهات امتدت إلى شوارع البلدة وأزقتها.وفي جانب آخر، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين متمركزين عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء في الخليل، ليقوم على إثرها جنود الاحتلال المدججين بالسلاح باقتحام وسط المدينة، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المدنيين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.// انتهى //23:46ت م0080