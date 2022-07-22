الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسحَقَّقَ فريقُ النور لقب البطولة النسائية الثالثة للتايكوندو للفراشات والفتيات التي اختتمت أمس، على صالة نادي الترجي بالقطيف.وحصلَ نادي النور على المركز الأول بمجموع (353) نقطةً، فيما جاء نادي الرياض ثانيِّا برصيد (321)، ونادي الأغر ثالثًا بـ (247) نقطة، ونادي الاتفاق رابعًا (228) نقطة.من جانب آخر، تنطلقُ غدًا الدورة النسائية لحكمات ومنظمات منافسات التايكوندو بصالة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة لمدة (5) أيامٍ، رغبةً من الاتحاد بزيادة أعداد الحكمات لتمكينهم من إدارة المنافسات النسائية، إذ يحاضرُ في الدورة رئيس لجنة الحكام الدولي فايز السلولي ونائبه الدولي مجاشع علوي.// انتهى //00:26ت م0001