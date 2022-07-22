الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسأعلنَتْ وزارةُ الرياضة ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون الأندية أمس، التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2022-2023، الذي يعتمدُ على نتائج تقييم الأندية في مبادرة الحوكمة للموسم الرياضي الماضي 2021- 2022، من الربع الأول وحتى الرابع.ووفقًا لما أعلنته الوزارة في 8 نوفمبر 2021م، فقد تم تصنيف الأندية إلى (6) فئات، بناءً على ما حصلت عليه من نتائج في مبادرة الحوكمة نهاية الموسم الرياضي الماضي؛بهدف رفع مستوى حوكمة العمل، وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية، دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، على أن يستمرَ العملُ بهذه الآلية في نهاية كل موسم رياضي، وفق البنود المعتمدة.وجاءَ التصنيفُ الإداري للأندية الرياضية للموسم المقبل على النحو التالي:أولًا/ الفئة (أ): وضَمَّتْ أنديةَ كل من: الهلال، الشباب، الاتفاق، بعد أن نجحت في تحقيق درجة تقييم 6 من 7 أو أكثر، لكل معيار من المعايير الخمسة المعتمدة في مبادرة الحوكمة (الإستراتيجيّة والقيادة- الإدارة والتشغيل- الالتزام والتحكم والرقابة- الإدارة المالية- الأنشطة التسويقية والفعاليات) في الموسم الماضي، حيث ستحصلُ الأندية في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (28) مليون ريالٍ في حال تحقيقها المعاييرَ المطلوبةَ الموسم الرياضي المقبل.ثانيًا/ الفئة (ب):وضَمَّتْ أندية كل من: النصر، الفتح، التعاون، الحزم، الفيحـاء، الفيصلي، وذلك بعد أن نجحَت في تحقيق متوسط 6 من 7 أو أكثر، من مجموع المعايير الخمسة المعتمدة في مبادرة الحوكمة، حيث ستحصلُ هذه الأندية على مبلغ (23) مليون ريالٍ، في الموسم الجديد، إن حَقَّقَتِ المعاييرَ المطلوبةَ.ثالثًا/ الفئة (ج):وضَمَّتْ أنديةَ: الباطن، الطائي، الاتحاد، الرائد، ضمك، أبها، الأهلي، القادسية، الخليج، العدالة، الوحدة، الرياض، بعد أن حَقَّقَتْ متوسطَ التقييم 5 من 7 أو أكثر، من مجموع المعايير، وستحصلُ على مبلغ (20) مليون ريالٍ، في حال تحقيق المعايير الموسم المقبل.رابعًا/ الفئة (د):وضَمَّتْ أنديةَ: العروبة، الجيل، الدرعية، الساحل، الخلود، النهضة، هجر، البكيرية، وج، حيث حققت متوسط 4 من 7 أو أكثر، من مجموع المعايير، وستحصلُ بذلك على مبلغ (2.5) مليون ريالٍ،في حال نجاحها في تحقيق المعايير.خامسًا/ الفئة (هـ):وضَمَّتْ أنديةَ: أحد، مضر، العين، الجبلين، الشعلة، الكوكب، الأخدود، جدة، نجران، الصقر، القيصومة، الثقبة، الترجي، التقدم، النجوم، الزلفي، الوشم، عفيف، الانتصار، الجندل، طويق، الذهب، النعيرية، اللواء، النجمة، عرعر، الريان، الصفا، الروضة، الأنصار، السلام، حيث يشترط الدخول في هذه الفئة، تحقيق متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في الموسم الماضي، أو استيفاء شروط الانضمام لمبادرة الحوكمة، فيما ستحصلُ هذه الأنديةُ على دعم مبادرة الحوكمة المقرر لها، والبالغ (1) مليون ريالٍ في حال نجاحها بتحقيق المعايير المطلوبة.سادسًا/ الفئة (و):وشَمِلَتِ الأنديةَ المتبقيةَ البالغَ عددُها 109 أندية،التي لم تتمكنُ من الدخول في الدعم المالي لمبادرة حوكمة الأندية، بسبب عدم استيفائها الشروطَ المطلوبةَ للانضمام، ولن تحصلَ أندية هذه الفئة على أي مبالغ مالية، لكنها ستخضع لورش عمل وتدريب متواصل تمهيداً لدخولها في الفئة الأعلى موسم 2023-2024.ويأتي إطلاق هذا المشروع سعيًا من وزارة الرياضة إلى دعم الأندية في بنائها كياناتٍ قائمةً على الحوكمة،والإسهام في استقرارها ماليًّا وإداريًّا، إضافة إلى زيادة عدد الأندية المشاركة في برنامج الحوكمة؛ تعزيزًا لاستدامتها رياضيًّا، بما يسهمُ في تحقيق الاستقرار، وتعزيز وسائل تطويرها باحترافية عالية.// انتهى //00:28ت م0003