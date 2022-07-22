الرياض 23 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 22 يوليو 2022 م واسحَقَّقَ منتخبُ المغرب الفوز على منتخب السودان بنتيجة 4 - 2 أمس، في انطلاقة مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.وسجلَ أهدافَ منتخب المغرب كل من ياسين خليفي (هدفين)، ومحمد أخراز وأنس ميموني، بينما جاءَ هدفا منتخب السودان بواسطة أمجد عصام ومحمد خضر، فيما نال المغربي محمد دريد جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبهذا الفوز يرتفعُ رصيدُ منتخب المغرب لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة،يأتي بعده منتخب السودان بدون رصيد،بالتساوي مع منتخب فلسطين الذي يستهلُ مشوارَه في البطولة بدءًا من الجولة الثانية.// انتهى //00:47ت م0005