القاهرة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستُوِّجَ المنتخبُ الفرنسي لرجال سلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية خلال مشاركته ببطولة العالم للسلاح التي تستضيفُها مصرُ حالياً على مجمع الصالات الدولي بإستاد القاهرة.وحصلَ المنتخب الفرنسي على الميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخب إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة "45 - 27"، ليحصد الميدالية الذهبية فيما حصد المنتخب الإيطالي الميدالية الفضية.وفي المقابل، حصل المنتخب الياباني على الميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره المجري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.//انتهى//01:31ت م0006