طرابلس 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسلقي 13 شخصًا مصرعَهم، وأُصيبَ 30 شخصًا آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت يومي الخميس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس.وأفادَتْ وكالةُ الأنباء الليبية أنَّ الاشتباكاتِ وقعتْ في محيط مناطق السبعة ومشروع الموز وطريق المشتل بعين زارة شرق العاصمة.من جهة أخرى طالبَ المجلسُ الرئاسي الأطرافَ المتنازعةَ بوقف إطلاق النار، داعيًا النائب العام والمدعي العام العسكري إلى فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات.// انتهى //02:18ت م0007