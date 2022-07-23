الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي منتخب الأردن مع منتخب اليمن، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الأردن مع الإمارات بنتيجة 1-1، بينما يستهل منتخب اليمن مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.وعلى ملعب نادي ضمك، يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب العراق ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وهي الجولة التي يغيب عنها المنتخب السعودي الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الافتتاحية بهدفين دون رد أمام موريتانيا،بينما يستهل منتخب العراق مشواره من الجولة الثانية.// انتهى //03:00ت م0008