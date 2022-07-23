جدة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الاسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق علي بخيت ، في جنيف بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبرييسوس .وبحث الاجتماع جهود حشد وتعبئة الموارد للقطاع الصحي في أفغانستان ومنطقة الساحل، بما في ذلك توفير لقاحات كوفيد-19.واتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم جديدة وخطة عمل لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الصحة والمساعدة التقنية، وتوفير اللوازم الطبية، والتدريب وبناء القدرات لصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //04:37ت م0009