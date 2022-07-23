المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية غداً استقبال طلبات الالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444هـ حتى الـ ٢٩ من شهر ذو الحجة الحالي عبر البوابة الإلكترونية للقبول " قبولي" .وأوضح عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالحناكية بندر بن ضعيّان الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يُعادلها في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات , مُشيراً إلى أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف إضافةً إلى برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد لجميع الفئات "بنين" ، داعيا المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل .// انتهى //07:46ت م0014