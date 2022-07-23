المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الرايس وينبع ووادي الفرع وينبع النخل، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.// انتهى //08:29ت م0015