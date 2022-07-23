القاهرة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الفرنسية التي جمعت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت في الإطار ذاته إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع فرنسا والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الإفريقية.وأفادت الصحف بأن جامعة الدول العربية ستشارك في مراقبة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية المقرر إجراؤه بعد غدٍ الاثنين.ونشرت صحف القاهرة مطالبة المجلس الرئاسي الليبي أطراف الصراع في العاصمة طرابلس بوقف النار والعودة إلى مقراتهم فورًا، مشيرًا إلى فتح تحقيق في أسباب اندلاع الاشتباكات التي شهدتها العاصمة أمس وأدت إلى سقوط ضحايا ومصابين.// انتهى //09:12ت م0016