الرباط 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالإعلان عن تأجيل جميع الاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة ذكرى جلوس العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش، وذلك اعتبارًا للوضعية الصحية المترتبة عن وباء كوفيد-19.وتطرقت إلى اختتام أعمال الدورة 14 للقمة الأمريكية الإفريقية بمراكش بإصدار مجموعة من التوصيات من ضمنها الإعلان عن تنظيم قمة لقادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا في ديسمبر المقبل بواشنطن.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع السياسية في إيطاليا بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي، وحل البرلمان، مبرزة توقعات بفوز أقصى اليمين في الانتخابات العامة القادمة.وواصلت اهتمامها بالأزمة في سريلانكا، لافتة إلى أن المظاهرات عادت مجددًا مباشرة بعد تسلم الرئيس الجديد، رانيل ويكريمسينغه مهامه التنفيذية وسط أزمة اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.ونشرت صحف الرباط إعلان منظمة الصحة العالمية أمس عن قرار بإلزامية الاتفاق الدولي الجديد لإدارة الوباء، الذي توصلت إليه الدول المجتمعة في جنيف.// انتهى //09:27ت م0017