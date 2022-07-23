تونس 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها متابعة الرئيس التونسي قيس سعيد للاستعدادات الجارية في تونس لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس يوم الاثنين القادم داخل البلاد، من خلال لقاءاته مع عدد من الوزراء والمسؤولين.ورصدت فحوى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت صحف السبت في الشأن الليبي عن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس، أوقعت قتلى وجرحى، مشيرةً إلى قلق بعثة الأمم المتحدة بليبيا من عودة الاشتباكات المسلحة بطرابلس داعية إلى المحافظة على الأستقرار.وأوردت صحف تونس ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية، بتوقيع اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، كما نقلت توقعات أطلقها الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس -خلال مؤتمر صحفي- أن تستمر تداعيات موجة الحر الشديد التي تضرب القارة الأوروبية حتى عام 2060 على الأقل.// انتهى //10:02ت م0020