إسلام آباد 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انتخاب حمزة شهباز شريف رئيساً لحكومة البنجاب للمرة الثانية، بعد نجاح الائتلاف الحاكم في استعادة الزيادة العددية في برلمان إقليم البنجاب الذي يعد أكبر وأهم أقاليم البنجاب.واهتمت بالمحادثات الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت صحف السبت عن إرسال باكستان شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى أفغانستان لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي ضربت الأجزاء الشرقية من البلاد.وتطرقت إلى تراجع معدل التضخم في باكستان في الأسبوع الثالث من تقديم ميزانية السنة المالية الجديدة، وذلك بعد أن شهدت البلاد ارتفاعاً مستمراً في معدلات الغلاء والتضخم.وتناولت صحف إسلام آباد متفرقات منها ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات وموجة الحر التي تتعرض لها العديد من البلدان الأوروبية، وعزم منظمة الصحة العالمية على تطبيق اتفاقية دولية جديدة لإدارة الأوبئة، وإبرام روسيا وأوكرانيا اتفاقاً لاستئناف صادرات الحبوب.// انتهى //10:40ت م0021