عام / نقطة الضبط الأمني في مركز بلغازي بمحافظة العيدابي تقبض على مقيم بحوزته (29,940) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
السبت 1443/12/24 هـ الموافق 2022/07/23 م واس
العيدابي 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واس
قبضت نقطة الضبط الأمني بمركز بلغازي في محافظة العيدابي على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (29,940) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة بطريقة فنية داخل ضاغط هواء متنقل في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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10:54ت م
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