العيدابي 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسقبضت نقطة الضبط الأمني بمركز بلغازي في محافظة العيدابي على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (29,940) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة بطريقة فنية داخل ضاغط هواء متنقل في مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.// انتهى //10:54ت م0022