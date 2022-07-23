السيح 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد، استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات الغير سعوديين لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم، فيكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية :‏https://scholarships.psau.edu.sa ويستمر القبول حتى يوم الأحد 19-1-1444هـ.وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.// انتهى //11:17ت م0023