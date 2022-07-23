المدينة المنورة ٢٤ ذوالحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٢م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى ٤٨ أو أكثر .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والمسيجيد والمندسة واليتمة ، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ عصرا .// انتهى //11:18ت م0025