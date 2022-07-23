ظهران الجنوب 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة سراة عبيدة غداً استقبال طلبات الالتحاق في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، حتى الـ 29 من شهر ذو الحجة الحالي .وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate، داعية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.// انتهى //11:19ت م0026