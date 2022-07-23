عام / " الأرصاد " : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السبت 1443/12/24 هـ الموافق 2022/07/23 م واس
جيزان 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب والمناطق المفتوحة .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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13:18ت م
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