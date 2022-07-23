جيزان 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب والمناطق المفتوحة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //13:18ت م0035