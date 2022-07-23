القاهرة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسربحت البورصة المصرية 25 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليصل إجمالي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 622.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 4.2%.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 6% مسجلاً 9289.81 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 6.17% ليصل إلى 1798.27 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي أضاف 6.34% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 2642.11 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.1 مليون ورقة، مُنفّذة على 168 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:18ت م0036