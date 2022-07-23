الجزائر 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022م واسأعربت الجزائر عن قلقها الشديد إزاء الهجمات، التي اندلعت بعاصمة مالي باماكو، مؤكدة إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله.وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن تطورات الأحداث في مالي تشير إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوقاية من الإرهاب.وأكد البيان على أهمية تطبيق الإستراتيجية، التي تمخضت عن اتفاق السلم والمصالحة، المنعقد في الجزائر بين كافة الأطراف المالية المتنازعة، داعياً الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق إلى تجديد التزامهم بما جاء به، وأن يتمسكوا بوحدتهم للتغلب على كافة التحديات.// انتهى //13:58ت م0038