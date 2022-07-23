طرابلس 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز.وبحث الجانبان خلال اللقاء الوضع الأمني في طرابلس، وملف القاعدة الدستورية المعروض حاليًا للاعتماد من مجلسي الأعلى للدولة والنواب، إلى جانب تناول وضع خارطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات، والتأكيد على ضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني في البلاد.// انتهى //13:59ت م0039