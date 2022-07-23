باماكو 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد،الهجمات الإرهابية المتكررة على جمهورية مالي.وقال فقي محمد في بيان له إنه "يشجع كل الجهود المتخذة لاستعادة الأمن ونجاح المرحلة الانتقالية لما فيه مصلحة الشعب المالي".وكانت مالي قد شهدت أمس، هجوما بسيارتين مفخختين على قاعدة عسكرية بموقع كاتي الواقعة بضاحية العاصمة باماكو، حيث يوجد مقر إقامة الرئيس الانتقالي وبعض وزراء حكومته.وأعلنت هيئة أركان الجيش المالي عن مقتل جندي مالي وجرح 6 آخرين بينهم مدني، مقابل القضاء على 7 مسلحين واعتقال 8 آخرين، فضلا عن مصادرة بعض العتاد العسكري.// انتهى //14:32ت م0041