جيزان 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان غداً ، فتح باب القبول للتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ.وأوضحت عميدة الكلية نهى الحمزي أن التسجيل سيكون متاحاً على مدى خمسة أيام عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/، في قسم تقنية التجميل " تخصص العناية بالبشرة والمكياج وتخصص العناية بالشعر " ، و قسم تقنية الخياطة وإنتاج الملابس " تخصص تصميم الأزياء وتخصص الخياطة وإنتاج الملابس " ، وقسم السياحة والفندقة " تخصص إدارة الفعاليات " .ودعت عميدة الكلية المتقدمات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، فيما سيُرسَل ترشيح المقبولات عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمات لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه ستقبَل المتقدمة بعد اجتيازها للشروط ومعايير المفاضلة.// انتهى //14:34ت م0042