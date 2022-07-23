الرباط 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسبحث وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، في مقر المنظمة بجنيف، سبل تعزيز التعاون الثنائي.وأوضح بيان للإيسيسكو من مقرها بالرباط اليوم أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين في التنفيذ المشترك لبرامج وأنشطة وملتقيات، للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الحلول المبتكرة، وتنمية الاستثمار في مجال الرعاية الصحية.كما اتفقا على تعزيز تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمتين، لتطوير الشراكة الإستراتيجية بينهما، خصوصا خلال هذه الفترة الحرجة، مع استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على العالم.// انتهى //14:35ت م0043