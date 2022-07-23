الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للجودة والبيئة بوازرة النقل والخدمات اللوجستية برنامجاً تدريبياً عملياً في المختبر المركزي لعدد من طلاب وطالبات الجامعات الحكومية, وذلك لاكتساب المتدربين المهارات على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المختبر المركزي.ويسعى البرنامج إلى التعرف على أنظمة وقواعد المختبر المركزي وعلى إجراءات السلامة داخل المختبر و التدريب فيما يخص مواد الطرق، وكيفية أخذ المواد واختبارها، وأيضاً على جولات ميدانية لمشاريع الوزارة للتعرف على الجوانب التطبيقية, حيث يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وتنمية مهاراتهم العملية وإطلاعهم على التقنية الحديثة والمتطورة ذات الجودة العالية المستخدمة في المختبر المركزي لتحقيق التنمية المستدامة لمستقبل أفضل.وحرصت الوزارة على توفير البيئة التدريبية المناسبة لتعزيز الدور الهام في دعم التواصل بين المتدربين وتبادل الخبرات والأفكار بينهم مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج.يذكر أن المختبر المركزي يقوم بعمل الفحص والتقييم لمواد الطرق، وتقييم وضبط جولة مصانع إنتاج المواد المستخدمة على الطرق، وتقديم الاستشارات الفنية والدراسات المتعلقة بمواد الطرق، والتدريب الفني لمهندسي وفنيي ومراقبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية والجهات ذات الصلة بصناعة الطرق، كما أنه قد حصل على شهادة المنظمة الدولية للمعايير SO) (ISO/IEC17025:2017) والخاصة بالمختبرات وطبقا لأحدث المعايير العالمية المطبقة من قبل المنظمة الدولية للمعايير – الايزو.كما أن المختبر المركزي (عضوا) ضمن البرنامج العالمي لتقييم وتأهيل المختبرات وأساليب الفحص والتقييم لمواد إنشاء الطرق (Resource), وذلك من قبل الجمعية الأمريكية لموظفي الطرق السريعة والنقل - الاشتو (AASHTO) وقد حقق المختبر المركزي مستويات متقدمة ضمن تصنيف الاشتو العالمي والخاص بجودة وأداء الاساليب المطبقة فى الفحص والتقييم.// انتهى //14:45ت م0044