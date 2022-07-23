مقديشو 24 ذو الحجة 1443هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأوقع الجيش الصومالي بعناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي خسائر فادحة في صفوفه إثر مواجهات مسلحة بينهما بمنطقة ييد بمحافظة بكول.وأوضح رئيس بلدية ييد بمحافظة بكول، عبد السلام دواني عمر، أن المواجهات أسفرت أيضا عن مقتل جنديين من الجيش والعشرات من القتلى والجرحى من المدنيين، حيث قامت المليشيات المتطرفة بقصف الأحياء السكنية في المنطقة التي كانت تعاني من موجة الجفاف.وأكد أن الجيش الصومالي تصدى ببسالة للهجوم الذي شنته عناصر مليشيات الشباب على البلدية الواقعة في الحدود مع إثيوبيا.// انتهى //14:45ت م0045