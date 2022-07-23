القاهرة ٢٤ ذو الحجة 1443 هـ الموافق ٢٣ يوليو 2022 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اليوم بالأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.وأكد العسومي خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومنظمة "الألكسو" لتحصين الشباب العربي وخلق جيل جديد قادر على الحفاظ على الهوية الثقافية العربية، منوّهًا بدور منظمة الألكسو في الحفاظ على الثقافة العربية، وتطوير التعليم في العالم العربي.وشدد الأمين العام لمنظمة "الألسكو" من جانبه، على أهمية دور البرلمان العربي في تعزيز التواصل بين منظمة "الألسكو" وبين البرلمانات العربية للمساهمة في تنفيذ خطط المنظمة، فضلاً عن دوره في تعزيز وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك.// انتهى //14:46ت م0046