مقديشو 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022م واسقدم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الذي شارك في افتتاح قمة مظلة مجتمع شرق أفريقيا التي استضافتها مدينة عروشا في تنزانيا ، طلبا رسميا للعضوية، مشيراً إلى الجهود طويلة المدى التي بذلتها حكومة وشعب الصومال للانضمام إلى المظلة الإقليمية.وأوضح الرئيس حسن شيخ محمود في كلمة له خلال القمة عن ديناميكية الشعب الصومالي والفرص الاقتصادية في بلاده، مؤكدا أهمية العضوية الكاملة في المظلة لبلاده والمنطقة.وقد أجرى الرئيس حسن شيخ محمود على هامش أعمال القمة سلسلة من اللقاءات مع القادة المشاركين ، تناولت سبل تعزيز طلب الحكومة الصومالية للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا .// انتهى //14:54ت م0047