عدن 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.وخلال شهر يونيو 2022م استفاد 415.772 شخصًا من خدمات المشروع، حيث جرى فرز 80.325 طفلا، وتقديم العلاج لـ 5.606 أشخاص من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 11.533 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 30.678 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.فيما جرى فرز 38.975 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 8.451 حالة، فيما حصلت 42.733 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 169.782 مراجعة من أنشطة التوعية، إضافة إلى 27.689 مستفيدة من ركن المشورة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //15:49ت م0048