الحديدة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال شهر يونيو 2022م، ضخ 1.575.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.575.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 120 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنفيذ 54 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، وتوزيع 120 حقيبة لنظافة الحمامات، وقد استفاد من تلك الخدمات 9,800 فرد.// انتهى //16:31ت م0050