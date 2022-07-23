الدائر 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة الدائر غداً، استقبال طلبات التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.وأوضح عميد الكلية المهندس حسن بن علي الغزواني، أن التسجيل سيكون متاحاً في قسمي الكهرباء والإلكترونيات, داعيا المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.// انتهى //16:41ت م0051