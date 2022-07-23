حجة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 14.569 مستفيدًا خلال الفترة شهر يونيو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 1.409 أشخاص، وعيادة الباطنية 395 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 2.737 مريضًا، فيما استفاد من خدمات العزل 60 شخصًا، وراجع قسم المختبر 881 مستفيدًا، كما صرفت الأدوية لـ 4.513 فردًا، وراجع قسم الإحالة الطبية 33 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 4.541 مستفيدًا, وفي الخدمات المساندة استفاد 1.930 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين نُفذ 13 نشاطًا للتخلص من النفايات.// انتهى //16:41ت م0052