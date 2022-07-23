تبوك 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الأول من العام القادم 1444 هـ ، في الفتره الصباحية والمسائية.وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي أن التسجيل سيبدأ غداً ويستمر حتى 29 / 12 / 1443 هـ، لبرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات ، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ،داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، وذلك من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //16:41ت م0053